Kıvanç'tan ayakları yerden kesen hediye! Başak'a 900 bin TL'lik lüks oyuncak

Recep ASLAN

Kıvanç Tatlıtuğ’dan eşi Başak Dizer’e lüks hediye. Tatlıtuğ eşine son model bir cip satın aldı. 2017’de beraberliklerini evlilikle taçlandırarak mutlu bir birlikteliğe imza atan Tatlıtuğ, eşinin bir süredir kullandığı aracını yeniledi. Tatlıtuğ önceden sipariş verdiği sıfır kilometre Land Rover Discovery marka cipi, Dizer’e hediye etti. Bunun için de 900 bin TL ödeme yaptı.

GARAJINA YENİ ARAÇLAR

Dizer, eşinin bu jesti karşısında bir hayli mutlu olurken çift yeni araçlarıyla İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. Tatlıtuğ’un galerisinde kendisine ait Range Rover, Ferrari 348 ve Ford Raptor marka lüks araçları bulunuyor. Ayrıca yeni sezonda Netflix’te boy gösterecek olan yakışıklı oyuncu, ilerleyen zamanlarda Amerika’ya giderek oyunculuk alanında eğitim alacak.