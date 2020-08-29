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  3. Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi yaptırdığı iddia edilmişti... Gerçek başka çıktı!
29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:29 | Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi yaptırdığı iddia edilmişti... Gerçek başka çıktı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi yaptırdığı iddia edilmişti... Gerçek başka çıktı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un dün apar topar Bodrum'daki bir özel hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdığı iddia edilmişti.

Sağlık durumu merak konusu olan ünlü oyuncunun rutin sağlık kontrolü için hastaneye gittiği ve sonrasında Bodrum tatiline devam ettiği ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ’un ayrıca yer aldığı reklam kampanyasının çekimleri için düzenli olarak set ekibiyle birlikte COVID-19 testi yaptırdığı da öğrenildi. Tatlıtuğ nisan ayında rahatsızlandığı için koronavirüs testi yaptırmış, test sonucu negatif çıkan ünlü oyuncuya zatürre teşhisi konulmuştu.

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