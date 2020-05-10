Kıvanç Tatlıtuğ'un filmi Hadi Be Oğlum konusu nedir, nerede çekildi? Hadi Be Oğlum oyuncuları kimler?
Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başladı. 2018 yılında vizyona girmiş olan film bu akşam FOX TV ekranlarında saat 20.00'da seyirci ile buluşacak. Hadi Be Oğlum oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı Hadi Be Oğlum ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Bu akşam FOX TV ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacak olan film ilk kez 2018 yılında vizyona girmişti. Film, Kıvanç Tatlıtuğ ile adını sıkça duyurmuştu. Hadi Be Oğlum oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
HADİ BE OĞLUM KONUSU
Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali’nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.
Kıvanç Tatlıtuğ, balıkçı olan Ali’yi canlandırıyor. Oğlu Efe karakterine ise Alihan Türkdemir hayat veriyor.
Hadi Be Oğlum filminin büyük çoğunluğu Antalya Kaş'ta çekilmiştir.
HADİ BE OĞLUM OYUNCULARI
Kıvanç Tatlıtuğ – Ali Kaptan
Alihan Türkdemir – Efe
Büşra Develi – Leyla
Feridun Düzağaç – Feridun
Yücel Erten – Haşmet
Yıldız Kültür – Güner