Kıvanç Tatlıtuğ'un filmi Hadi Be Oğlum konusu nedir, nerede çekildi? Hadi Be Oğlum oyuncuları kimler?

Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Bu akşam FOX TV ekranlarında saat 20.00’da yayınlanacak olan film ilk kez 2018 yılında vizyona girmişti. Film, Kıvanç Tatlıtuğ ile adını sıkça duyurmuştu. Hadi Be Oğlum oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

HADİ BE OĞLUM KONUSU

Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali’nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.

Kıvanç Tatlıtuğ, balıkçı olan Ali’yi canlandırıyor. Oğlu Efe karakterine ise Alihan Türkdemir hayat veriyor.

Hadi Be Oğlum filminin büyük çoğunluğu Antalya Kaş'ta çekilmiştir.

HADİ BE OĞLUM OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ – Ali Kaptan

Alihan Türkdemir – Efe

Büşra Develi – Leyla

Feridun Düzağaç – Feridun

Yücel Erten – Haşmet

Yıldız Kültür – Güner