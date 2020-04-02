Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer: Zatürreye bile sevindik

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde sosyal izolasyondayken rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu negatif çıktı. 36 yaşındaki oyuncunun koronavirüse yakalanmadığının anlaşılmasının ardından eşinden açıklama geldi.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR"

42 yaşındaki stil danışmanı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Son dakika aldığımız haberle sevindik hatta zatürreye bile sevindik. Fakat bugün vefat eden 63 kişi için ve yeni 2148 vaka için çok üzgünüm. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah sevdiklerine güç ve sabır versin. Allah rahmet eylesin. Hasta olanlara acil şilar dilerim" dedi.