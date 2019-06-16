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  3. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, babasını kaybetti

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, babasını kaybetti

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, babasını kaybetti

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un babası hayatını kaybetti. Dizer, en acı babalar gününü yaşadı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı Başak Dizer, babasını kaybetti. Dizer'in Bursa'da yaşayan babası Ali Cengiz Dizer vefat etti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Ali Cengiz Dizer'in son günlerde durumu çok ağırlaşmıştı.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Ali Cengiz Dizer'in cenazesi bugün Bursa Organize Sanayi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nilüferköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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