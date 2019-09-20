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  3. Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri olay olmuştu... Açıklama geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri olay olmuştu... Açıklama geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri olay olmuştu... Açıklama geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada dün hakim karşısına çıktı. Mahkemede ise Tatlıtuğ'un 'aylık gelirim 30 bin TL' dediği iddia edildi ve bu sözler sosyal medyaya damga vurdu.

Konuyla ilgili iddialara ise Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı Yalçın Kavak açıklık getirdi. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kavak, şöyle konuştu:

"30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim bey Kıvanç'a 'aylık kazancın ne kadar' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum. Hakim bana dönüp baktı. '30 bin liranın üstünde' dedim. O açıklama Kıvanç'ın değildir, benimdir. Burada bir hata var, o hatanın da müsebbibi benim. Çok özür diliyorum."

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