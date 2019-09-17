Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi Cem Tatlıtuğ, 10 TL yüzünden valeyle kavga etti!

Kıvanç Tatlıtuğ’un ağabeyi Cem Tatlıtuğ, kardeşinin reklam yüzü olduğu tanıtım gecesine katıldı. Gecenin sonunda Cem Tatlıtuğ ile mekanın valesi arasında kavga yaşandı. Konuyla ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan Cem Tatlıtuğ, şöyle konuştu:

'ÖNCE ADAM GİBİ İSTE'

"Orada bana küfür eden bir arkadaş var mekanın valesiymiş… Bana ‘hop parayı vermedin’ dedi. Elimi cebime attım parayı vereceğim baktım ayak ayak üstüne atmış yayılmış bir şekilde oturuyor. ‘Önce adam gibi iste vereyim.’ dedim. Ayağa kalktı ‘ne diyorsun’ falan dedi. Ben de ‘babam yaşında adamsın, saygılı konuş benimle’ diye tepki gösterdim. Elime vurdu, baktım kameralar da geliyor ‘tatsızlık olmasın gideyim’ dedim.

'KÜFÜRLER ETTİ'

Arkamdan küfürler etti ‘sen dayak yemeden elimden kurtuldun ya’ diye bağırdı. Ne yapayım kavga mı edeyim 60 yaşındaki adamla. Kavga etsem adamı dövsem, ‘bak 60 yaşındaki adamı dövdü’ diyecekler… O adamlar aynı ayara inmek bana yakışmaz yaşım itibariyle, sağ olsun o adam kameraları görünce iyice coştu. Olayın aslı budur."