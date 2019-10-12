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  3. Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan hastalık! Doktorlar 'Uyutalım' dedi, ünlü oyuncu karşı çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan hastalık! Doktorlar 'Uyutalım' dedi, ünlü oyuncu karşı çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan hastalık! Doktorlar 'Uyutalım' dedi, ünlü oyuncu karşı çıktı

Hayvansever kimliğiyle tanınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un yavruyken alıp büyütmeye başladığı 3 yaşındaki Amerikan staff cinsi köpeği Mars amansız bir hastalığa yakalandı.

Magazin Hattı programının özel haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ bir süredir reklam filminde de oynattığı köpeğinin hastalığı ile uğraşıyor.

Yakışıklı oyuncu geçen aylarda köpeğinin garip hareketlerinden şüphelendi.

Tatlıtuğ acı gerçeği, köpeğini götürdüğü veterinerde röntgen çekilince öğrendi.. Köpeğinin beyinde tümör olduğu öğrenen tatlıtuğ, adeta yıkıldı.

Hemen harekete geçen Tatlıtuğ, kendi dalında başarılı veterinerlerle görüştü.

Hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu köpeğinin kanını değiştirtti, özel tedaviler uygulatmaya başladı. Can dostu için bütün imkanlarını seferber eden Kıvanç Tatlıtuğ, veterinerlerin “Uyutalım” şeklindeki önerisine karşı çıktı. Ünlü oyuncu son çare olarak köpeğini Amerika’da tedavi ettirmeye karar verdi.

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