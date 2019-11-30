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  3. Kıvanç Tatlıtuğ'dan Can Yaman'a mütevazilik dersi!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Can Yaman'a mütevazilik dersi!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Can Yaman'a mütevazilik dersi!

İspanya'da yaşanan izdihamın kurgu olduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen Can Yaman, önceki akşam Bebek'te bir mekanda partiye katıldı.

Son olarak "Kıvanç’ın dizileri İspanya’da izlenmiyor" sözleriyle magazin sayfalarında konuşulan Yaman, mekana Kıvanç Tatlıtuğ’un geleceğini öğrenince apar topar partiyi terk etti. Can Yaman gittikten 15 dakika sonra Kıvanç Tatlıtuğ mekana geldi ve muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

'BENİ GAYET İYİ TANIYORSUNUZ'

Tatlıtuğ, Can Yaman’la ilgili sorular üzerine "Beni gayet iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Başka bir sorunuz varsa yardımcı olabilirim" dedi. Tatlıtuğ bu sözlerin ardından Twitter'da TT listesine de girdi.


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