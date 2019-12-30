Kıvanç Tatlıtuğ'dan Atatük'ü canlandıracağı iddialarına yanıt geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ'un TRT'de ekrana gelecek olan 8 bölümlük 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı iddia edilmişti. Tatlıtuğ cephesinden açıklama geldi.

İşte o açıklama:

"Evet, teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri Mustafa Kemal Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir. Ancak, Ocak 2020 için daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT’nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik."