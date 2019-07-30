Türk rüzgarı Kore'de esecek

Seul Uluslararası Drama Ödülü’nün bu yılki adayları belli oldu. 28 Ağustos’ta sahiplerini bulacak ödüllerin adayları arasında üç Türk dizisi ve bu projelerde yer alan başrol oyuncuları da yer alıyor. 61 ülkeden 270 başvurunun yapıldığı ödül töreninde ‘Çarpışma’ dizisi elde ettiği dört adaylıkla öne çıkan yapım oldu. 'Drama' dizisi kategorisinde 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Çarpışma' ve 'Gülperi' dizileri kendisine yer buldu. 'En İyi Yönetmen' dalındaki yedi aday arasında 'Çarpışma' çalışmasıyla Uluç Bayraktar yer alıyor. 'En İyi Senaryo’ kategorisindeki yedi aday arasında Çarpışma dizisindeki çalışmasıyla Ali Aydın bulunuyor. ‘En İyi Aktör kategorisinde’ 'Çarpışma'daki performansıyla Kıvanç Tatlıtuğ ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki rolüyle Uğur Güneş adaylık kazandı. İki ismin rakipleri arasında Bodyguard’daki performansıyla Altın Küre kazanan Richard Madden da yer alıyor.

Birçok ülkede izleyicisi bulunan Türk dizileri, prestijli platformlarda kendine yer bulmaya devam ediyor. 'Gülperi', 'Çarpışma' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' adlı yapımlar, Kore'deki ödül töreninde 'En İyi Drama' dalında yarışacak.