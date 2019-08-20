Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in milyonluk tatili

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde eşi Başak Dizler ile birlikte Ege'de tatil yapıyor. 700 bin liralık teknesi ve 300 bin liralık zodyak botunu önceki gün Marmaris’e demirleyen Tatlıtuğ, buranın keyfini çıkardıktan sonra Ege'nin başka koylarına kırdı.

20 Ağustos 2019 Salı 09:21
Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 09:21
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in milyonluk tatili

Deniz sevdasıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, bu tutkusu için servet harcadı. Önceki gün eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Marmaris'te objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, milyonluk oyuncaklarıyla keyifteydi. Üç gün boyunca denize sıfır ormanlık alanda tatil yapan ikili, daha sonra 110 bin euro'luk (yaklaşık 700 bin lira) lüks teknelerine atladı.

DENİZ TUTKUNU

Ünlü çift, bir süre lüks teknenin arka kısmında oturup sohbet etti. Tatlıtuğ daha sonra ise tekneden bota geçti. Güzel stil danışmanı teknede kalırken Tatlıtuğ ise geçtiğimiz yıl 300 bin liraya aldığı zodyak botla iskeleden ayrıldı. En büyük hobisi 'balık tutmak' olan ünlü oyuncunun bu tutkusu için aldığı lüks bottaki olta takımı da gözden kaçmadı.

Başarılı oyuncu, yola çıkmadan önce de zodyak botun tüm kontrollerini yapmayı ihmal etmedi. Tatlıtuğ, botuyla önden giden lüks teknesini takip etti. Oyuncunun bu anları da objektiflere yansıdı.

AVCI KIVANÇ

Dizilerin en çok kazanan isimlerinden olan Tatlıtuğ'un toplam değeri 1 milyon lira olan yüzen oyuncakları ise "Kıvanç'ın milyonluk keyfi" dedirtti. (Takvim)

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