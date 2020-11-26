  • $7,9571
  • 9,5051
  • 462.803
  • 1325.47
  • Haberler
  • Magazin
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a tehdide 2 yıl hapis istemi
26 Kasım 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a tehdide 2 yıl hapis istemi

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a tehdide 2 yıl hapis istemi
- NESLİHAN KESKİN

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Sinan Altıntaş hakkında, iddianame hazırlandı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Sinan Altıntaş hakkında, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şikayet dilekçesinde Sinan Altıntaş’ın sosyal medya hesabından Başak Dizer’e yönelik, ‘Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım’ şeklinde mesajlar attığı iddia edilmişti. 

<p class='MsoNormal'>Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Le

Vatandaşlar internet alışverişinde nelere dikkat etmeli?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 658 parça tarihi eser ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.