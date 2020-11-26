26 Kasım 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a tehdide 2 yıl hapis istemi
- NESLİHAN KESKİN
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Sinan Altıntaş hakkında, iddianame hazırlandı.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Sinan Altıntaş hakkında, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şikayet dilekçesinde Sinan Altıntaş’ın sosyal medya hesabından Başak Dizer’e yönelik, ‘Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım’ şeklinde mesajlar attığı iddia edilmişti.