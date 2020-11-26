Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a tehdide 2 yıl hapis istemi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Sinan Altıntaş hakkında, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şikayet dilekçesinde Sinan Altıntaş’ın sosyal medya hesabından Başak Dizer’e yönelik, ‘Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım’ şeklinde mesajlar attığı iddia edilmişti.