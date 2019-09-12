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  3. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Bali'ye gitti! Aşk tazelediler...

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Bali'ye gitti! Aşk tazelediler...

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Bali'ye gitti! Aşk tazelediler...

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, tatile çıktı. Ünlü çiftin rotası Endonezya'nın Bali adası oldu.

Son olarak 'Çarpışma' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin final yapmasının ardından eşi Başak Dizer'le birlikte yaz boyu tatil yaptı. Tatilin büyük bir bölümünü Türkiye'de teknesinde geçiren ünlü oyuncu, şimdi de eşi Başak Dizer ile yurtdışı tatiline çıktı.

SOLUĞU BALİ'DE ALDILAR

Gözlerden uzak olmak isteyen çift, rotasını bu kez Bali'ye çevirdi. Tarihi yerleri gezip Bali'yi yeniden keşfeden Tatlıtuğ çifti, tatilden renkli fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başak Dizer Tatlıtuğ eşinin bu fotoğrafını ise 'this is cool' notuyla paylaştı.

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