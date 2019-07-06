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  3. Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy yemekte görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy yemekte görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy yemekte görüntülendi! İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...

Yakışıklı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy, önceki gün Armutlu’daki bir mekanda buluştu. Geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi geçiren Tatlıtuğ, “Arkadaşlar sıkıntı yok, her şey yolunda" diyerek aracına bindi. Çağatay Ulusoy'un son hali ise görenleri şaşırttı..

Sıkı dostlar Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, önceki gün Etiler Armutlu'daki bir restoranda buluştu. Yakışıklı oyuncular, sohbet eşliğindeki yemeğin ardından lüks araçlarıyla mekandan ayrıldı.  Çağatay Ulusoy'un sakalsız ve kilo vermiş hali görenleri şaşırttı..

Mekandan ilk ayrılan Tatlıtuğ, muhabirlerin sorularına kısa cevaplar verip “Arkadaşlar sıkıntı yok, her şey yolunda" diyerek aracına bindi. Kısa süre sonra mekandan çıkan Çağatay Ulusoy da koşar adımlarla arabasına yöneldi. Son günlerdeki kilolu ve sakallı halinden eser kalmadığı görülen Çağatay Ulusoy, gazetecilerin görüntü almaması için hızlı hareket ederek aracına binip mekandan ayrıldı. 

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