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  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti virüs kampı için 40 bin lirayı gözden çıkardı
10 Aralık 2020 Perşembe 12:43 | Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti virüs kampı için 40 bin lirayı gözden çıkardı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti virüs kampı için 40 bin lirayı gözden çıkardı

Koronavirüsten korunmak için önlemleri sıkı tutan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Bodrum'da viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı. Programın fiyatının 40 bin TL olduğu iddia edildi.

Bir süredir Bodrum'da olan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, bir sağlık yaşam merkezinde viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı. Posta'nın haberine göre ünlü çift, bu kamp için kişi başı 20 bin TL ödedi.

Kampa katılanlar; sebze ağırlıklı besleniyor, vücudu toksinlerden arındıran detoks sıvılarını tüketiyor. Vitamin yüklemesi ve kolon temizliği de yaptırıyor.

ZATÜRRE OLMUŞTU

Geçtiğimiz nisan ayında corona virüs testi negatif çıkan, ancak zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, gördüğü tedavinin ardından Kemerburgaz’daki evinde dinlenmeye çekilmişti.

Başak Dizer, iki uzmanla birlikte Kıvanç Tatlıtuğ’a sebze, baklagil ve beyaz etten oluşan bir liste yaparak eşinin bağışıklık kazanmasını sağlamıştı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a href='#0'> </

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