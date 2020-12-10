Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti virüs kampı için 40 bin lirayı gözden çıkardı

Bir süredir Bodrum'da olan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, bir sağlık yaşam merkezinde viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı. Posta'nın haberine göre ünlü çift, bu kamp için kişi başı 20 bin TL ödedi.

Kampa katılanlar; sebze ağırlıklı besleniyor, vücudu toksinlerden arındıran detoks sıvılarını tüketiyor. Vitamin yüklemesi ve kolon temizliği de yaptırıyor.

ZATÜRRE OLMUŞTU

Geçtiğimiz nisan ayında corona virüs testi negatif çıkan, ancak zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, gördüğü tedavinin ardından Kemerburgaz’daki evinde dinlenmeye çekilmişti.

Başak Dizer, iki uzmanla birlikte Kıvanç Tatlıtuğ’a sebze, baklagil ve beyaz etten oluşan bir liste yaparak eşinin bağışıklık kazanmasını sağlamıştı.