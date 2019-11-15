Kıvanç Tatlıtuğ sözünü tutmadı!

Geçtiğimiz yıllarda motosiklet kazası geçiren ve sonrasında annesine bir daha binmeyeceğine dair söz veren Kıvanç Tatlıtuğ'un tekrar motosiklet kullanmaya başlaması dikkat çekti. Eşi Başak Dizer'i lüks ciplerine bindirdikten sonra kendisi 300 bin lira değerindeki motosikletine binen yakışıklı oyuncu “Sakin ve dikkatli kullanıyorum, Allah kaza bela vermesin” dedi.