Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7602
  • 6,3494
  • 272.38
  • 104498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kıvanç Tatlıtuğ sözünü tutmadı!

Kıvanç Tatlıtuğ sözünü tutmadı!

Kıvanç Tatlıtuğ sözünü tutmadı!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile önceki akşam Armutlu’da bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz yıllarda motosiklet kazası geçiren ve sonrasında annesine bir daha binmeyeceğine dair söz veren Kıvanç Tatlıtuğ'un tekrar motosiklet kullanmaya başlaması dikkat çekti. Eşi Başak Dizer'i lüks ciplerine bindirdikten sonra kendisi 300 bin lira değerindeki motosikletine binen yakışıklı oyuncu “Sakin ve dikkatli kullanıyorum, Allah kaza bela vermesin” dedi.


8 aylık hamile oyuncu Hazal Kaya'nın sempatik halleri
Arda Turan o haberlere sitem etti! 'Hoşumuza gitmedi'
Kararı öğrenince çılgına döndü!
Kıvanç Tatlıtuğ sözünü tutmadı!
Şöhretini kullanmaya çalıştı mı? İlk kez konuştu
<p>MSB´den yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç sal

Bakanlık Duyurdu! Bomba Yüklü Araç Böyle İmha Edildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eve gizlice girdi, görünümüyle herkesi şaşırttı

Diyarbakır''da teröristlere ağır darbe