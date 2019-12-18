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  3. Kıvanç Tatlıtuğ sokak hayvanları için kolları sıvadı! Barınak kuruyor

Kıvanç Tatlıtuğ sokak hayvanları için kolları sıvadı! Barınak kuruyor

Kıvanç Tatlıtuğ sokak hayvanları için kolları sıvadı! Barınak kuruyor

Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yardıma muhtaç olan sokak hayvanları için kolları sıvadı.

Hayvansever kişiliğiyle takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, yardıma muhtaç sevimli dostlarımız için Beykoz tarafında bir barınak kurmaya karar verdi.

Ünlü oyuncu, önceki akşam kendisi gibi hayvansever dostlarıyla buluşup fikir alışverişi yaptı. Tatlıtuğ, köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Zihni Mutlu ile Riva'da bir araya geldi. (Takvim)


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