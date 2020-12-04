Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini gözden çıkardı! Arayışa başladı

Üç yıl önce aldığı teknesi küçük gelince 3 milyon 230 bin TL'ye satan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, daha büyük bir tekne arayışına girdi. Deniz tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ'un, üç yıl önce aldığı teknesini sattığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre: Amatör başladığı işi profesyonelliğe döken oyuncu, büyük tekne almak isteyince, eskisini gözden çıkardı. Tatlıtuğ, 15 metrelik Absolute 53 model teknesini 340 bin euroya (3 milyon 230 bin TL) sattı.

Karantina döneminin çoğunluğunu eşi Başak Dizer'le Bodrum'da geçiren yakışıklı oyuncu, hemen büyük tekne arayışına girdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un, yeni alacağı teknesinin balık tutmak için elverişli olmasını istediği öğrenildi.

37 yaşındaki oyuncunun, deniz sevgisi dalgıçlığa, sonrasında ise balık tutma tutkusuna dönüşmüştü.