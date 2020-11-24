Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel'de iddiasında son durum!

Netflix’in sevilen İspanyol dizisi La Casa De Papel ile Tatlıtuğ’un adının yanyana anılması kimi hayranlarını heyecanlandırırken, sosyal medyada oyuncunun bu dizide oynayacağı şeklinde iddialar da başladı. Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel'de iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ancak durum sanıldığı gibi değil. İddia nereden çıktı bilinmez ama olay sadece bir hayal ya da dilek olarak kalacak. Gazeteci Birsen Altuntaş, twitter hesabından konuyla ilgili bir bilgi verdi. Buna göre, Kıvanç Tatlıtuğ’un La Casa De Papel dizisinde oynayacağı ile ilgili bir durum söz konusu değil.

Oyuncu şu sıralar Netflix’in bir başka yeni projesi Bir Denizaltı Hikayesi’nde başrolde izleyicisi ile buluşacak. Hazırlıkları süren dizinin yönetmenliğini, son dönemin çok konuşulan ismi Tolga Karaçelik yapıyor.

Netflix’in üzerine titrediği Türk yapımlardan birisi olan projenin geniş bir yazar kadrosu var ve OGM Pictures yapımcı koltuğunda oturuyor.

Tatlıtuğ dizide, denizaltı araştırma görevine hazırlanan bir dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman’ı oynayacak.