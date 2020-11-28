Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs önlemi için günlük 11 bin lirayı gözden çıkardı

Pandemi başından beri iki kere hastaneye giden ve birinde zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez tedbiri elden bırakmadı. Sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda titiz olan Başak Dizer, bu tutkusunu eşine de aşıladı.

Takvim'in haberine göre; Ünlü oyuncu ile Başak Dizer, önceki günlerde Bodrum'daki bir detoks merkezine gidip viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı.

GÜNLÜĞÜ 11 BİN TL!

Sağlıklı beslenmeden doktor kontrollerine vitamin yüklemelerinden kolon temizliğine kadar birçok yöntemi sunan programın iki günlük ücreti, kişi başı 22 bin TL. Programa katılan Başak Dizer, vegan beslenme yöntemi konusunda da dersler aldı.

COVID'E KARŞI TAKVİYE VİTAMİN

Ünlü çift, program kapsamında detoks yapıp bağırsaklarını arındınıyor,bağışıklık güçlendirici vitamin takviyeleri yapılıyor. Programda Biophoton terapisi gibi metodlar da var.