Kıvanç Tatlıtuğ kararını verdi! Çağatay Ulusoy'un izinden gidecek
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ingilizce ve oyunculuk dersleri almak için harekete geçti. Amerika'ya gitmeye karar veren Tatlıtuğ, burada eşi Başar Dizer ile birlikte 6 ay kalacak ve ingilizcesini ilerletecek.
Ekranların en gözde isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, bu sezonu pas geçti. Bir projede yer almak yerine kendisini geliştirmeyi seçen 35 yaşındaki oyuncu, rotasını ABD'ye çevirdi. Takvim'in haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, yakında eşi Başak Dizer'le birlikte Amerika'ya gidecek.
İNGİLİZCE VE OYUNCULUK DERSLERİ ALACAK
Hollywood'un kalbinin attığı Los Angeles'ta eşiyle birlikte 6 ay boyunca kalacak olan ünlü oyuncu, burada İngilizce'sini ilerletecek. Kıvanç Tatlıtuğ, tıpkı yakın dostu Çağatay Ulusoy gibi dünyaca ünlü aktörlerin de koçundan oyunculuk eğitimi alacak.