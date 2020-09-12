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12 Eylül 2020 Cumartesi 12:40 | Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti!

Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti!

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Şikâyetin ardından sosyal medyada Başak Tatlıtuğ'a yönelik hakaret içerikli sözler paylaşıldığı iddia edilmiş, çiftin tekrar savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama geldi. Haberlerin sık sık farklı versiyonlarla gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirten Tatlıtuğ, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı:

<p>Savunma Sanayi Başkanı Demir, twitterdan yaptığı paylaşımda minyatür bombanın atışlı testlerinin

Savunma Sanayi Başkanı paylaştı: Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor

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