Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un tatil planı belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, adrenalin için çıtayı iyice yükseltti. Maceraperest oyuncular, bu kez rotalarını Jamaika'ya çevirdi. Tatlıtuğ ile Ulusoy, bu yaz James Bond serisinin 25. filminin de çekilmekte olduğu Karayipler'deki egzotik adaya gitmeye karar verdi.

AKSİYON PEŞİNDE

Turkuaz denizde dalış yapacak ikili, konaklamak için de '007 James Bond'un senaristi Ian Fleming'in otele çevrilen evi Goldeye (Altın göz) adlı villada kalacak. Sıkı dostlar, Fleming'in ölmeden önce Bond serisini kaleme aldığı yer olarak önem taşıyan villada konaklamak için gecelik kişi başı 350 dolar yani 2 bin lira ödeyecek. Ünlü oyuncular, bu tatilleriyle de "Yerli James Bond" unvanını sonuna kadar hak edecek.

MACERA DOLU JAMAİKA

İki kafadar, Fleming'in ilkini 1952'de burada yazdığı ve şu sıralar Daniel Craig'in başrolünde yenisi çekilen filmin setine de sahne olan villada tarihte yolculuğa çıkacak.

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