Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i buluşturan dizinin senaryosu hazır

Önceki gün 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında “Sinema ve TV’de Kadın: Seyirlik Nesneden Etkin Bir Özne Olmaya Giden Yol” adında bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Gülay Afşar’ın üstlendiği panele oyuncu Beren Saat, yönetmen Hilal Saral ve senarist Ece Yörenç konuşmacı olarak katıldı.

Fransa’dan ödül alan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” hakkında konuşan Saat, dizinin uyarlandığı aynı adlı romanın Vedat Türkali tarafından “Eğer kadın tecavüzcüsüyle evlendirilirse tecavüz suçu affolur” yasasını eleştirmek amacıyla yazıldığını belirterek şöyle dedi:

“Aslında Vedat Türkali’nin sinema için yazdığı Fatmagül’ün hikâyesi, bu yüzyılda coğrafyaları aşarak televizyon sayesinde bambaşka bir hâl aldı. Fransa’dan sonra Afrika’da yayınlandı. Günün sonunda kadın eziliyor. Kadın nihayet kendini erkekle aynı terazide ifade edebilecek alanı buldu, o yüzyılı buldu.” Ece Yörenç de etkinlikte sürpriz bir açıklamada bulundu.

Beren Saat’le Kıvanç Tatlıtuğ’un başrol oynadığı “Aşk-ı Memnu”nun da senaristi olan Yörenç, “Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ ikilisini oynatacağım bir senaryo elimde hazır bekliyor şimdilik” dedi. Beren Saat bu sözlere gülerek karşılık verdi.