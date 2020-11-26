Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in zor günleri! Korunma kararı aldırdılar

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer’i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Sinan Altıntaş hakkında, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Altıntaş, Dizer’in Harbiye’de işlettiği kafeyi basarak Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit etmişti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan çift, dilekçesinde Altıntaş’ın Instagram hesabından 1 Mayıs’ta hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirtti.

1 AY KORUNMA KARARI

Altıntaş’ın bunu saplantı haline getirdiğini dilekçesinde belirten Tatlıtuğ çiftinin avukatı şu açıklamayı yaptı: “Sinan Altıntaş, Hazar Ergüçlü ile ilişkilerinin Başak Dizer tarafından bozulduğunu ve onu getirmelerini istemiştir. Ancak Ergüçlü’yü kendisine götürmeleri halinde ölümden kurtulabileceklerini söylemiştir. Altıntaş ayrıca sosyal medyadan Tatlıtuğ’a, ‘Cezaevine gireceksin, orada sana neler yapıyorlar’, Dizer’e ise ‘Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım’ şeklinde mesajlar atmıştır.”

Mahkeme, Altıntaş’ın 1 ay süreyle Tatlıtuğ çiftine yaklaşmamasına karar verdi. İddianame kabul edilirse Altıntaş, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacak.