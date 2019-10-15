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  3. Kıvanç Tatlıtuğ'dan aldatma iddialarına yanıt! Emsal niteliğinde bir dava geliyor

Kıvanç Tatlıtuğ'dan aldatma iddialarına yanıt! Emsal niteliğinde bir dava geliyor

Kıvanç Tatlıtuğ'dan aldatma iddialarına yanıt! Emsal niteliğinde bir dava geliyor

Kıvanç Tatlıtuğ'un, eşi Başak Dizer'i yüzü olduğu markanın reklam filmindeki rol arkadaşı Sara Sampaio ile aldattığı iddia edilmişti. Tatlıtuğ'dan iddialara jet hızıyla yanıt geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, şöyle konuştu: "Son zamanlarda çeşitli olaylar üzerinden hakkımda yapılan haberleri sükunetle takip ediyorum. Benim oyunculuğum veya yaptığım işlerle ilgili her zaman istediğiniz eleştiriyi yapma hakkına sahipsiniz. Ancak birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler gerek kişilik haklarımı, gerek ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir."

'KABUL EDEMEM'

"Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem. Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı bir dönemde 2013 yılında reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla “bir ilişki yaşıyor mu” başlığıyla yalan bir haber yaratma gayesi içerisinde yapılan habercilik anlayışı anlaşılır gibi değil."

'YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM'

"Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım."

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