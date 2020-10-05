05 Ekim 2020 Pazartesi 09:51 | Son Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a şiddet mi uyguluyor? Şoke eden iddia!
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Şubat 2016'da nikah masasına oturmuştu. Çift, gözlerden uzak mutlu evlilikleri ile dikkat çekiyor.
Ancak ortaya atılan son iddia hayranlarını şoke etti. Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali'nin iddiasına göre; Kıvanç Tatlıtuğ, evliliğinde çok agresif ve zaman zaman Başak Dizer'e şiddet uyguluyor! Çiftin haklarındaki iddialara ne yanıt vereceği ise merakla bekleniyor...
KIVANÇ-BAŞAK TATLITUĞ AŞKI NASIL BAŞLAMIŞTI?
Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ Aşk-ı Memnu'nun setinde tanıştı. Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un dizide danışmanlığını yapıyordu. Aralarında başlayan ve iki yıl süren ilişki sonucunda Şubat 2016'da Paris'te evlendiler.