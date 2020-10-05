Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a şiddet mi uyguluyor? Şoke eden iddia!

Ancak ortaya atılan son iddia hayranlarını şoke etti. Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali'nin iddiasına göre; Kıvanç Tatlıtuğ, evliliğinde çok agresif ve zaman zaman Başak Dizer'e şiddet uyguluyor! Çiftin haklarındaki iddialara ne yanıt vereceği ise merakla bekleniyor...

KIVANÇ-BAŞAK TATLITUĞ AŞKI NASIL BAŞLAMIŞTI?

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ Aşk-ı Memnu'nun setinde tanıştı. Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un dizide danışmanlığını yapıyordu. Aralarında başlayan ve iki yıl süren ilişki sonucunda Şubat 2016'da Paris'te evlendiler.