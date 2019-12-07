11,5 milyon TL'ye reklam!

Recep ASLAN

Reklamların aranılan ismi Kıvanç Tatlıtuğ para basıyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Başak Dizer ile beraber Londra’ya giden Kıvanç Tatlıtuğ’un seyahatinin nedeni belli oldu. Oyuncunun burada dünyaca ünlü bir giyim markasıyla el sıkıştığı iddia edildi. Mavi Jeans reklamlarında yüksek bir ücret karşılığında oynayan oyuncu, Londra’da da servetlik bir anlaşmaya imza attı. 2 milyon dolara ( 11 buçuk milyon) el sıkışan Tatlıtuğ, seyahatinde paylaştığı kazakla olay olmuş, günlerce konuşulmuştu.

VAHŞİ DOĞAYLA BAŞ BAŞA

Tatlıtuğ, kamp hayatından görüntüleri sanal âlemde paylaştı. Tatlıtuğ’un videosu rekor beğeni ve yorum alırken takipçiler “10 numara ortam” demekten kendilerini alamadı.

KAZAĞIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Kıvanç Tatlıtuğ, Londra sonrası geçtiği Madrid’de paylaştığı kazakla sosyal medyada olay olmuştu.