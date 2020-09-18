  • $7,5672
  • 8,9758
  • 475.589
  • 1112.29
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Kıvanç Tatlıtuğ doğa tutkusu için 750 bin TL'yi gözden çıkardı
18 Eylül 2020 Cuma 12:04 | Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ doğa tutkusu için 750 bin TL'yi gözden çıkardı

Kıvanç Tatlıtuğ doğa tutkusu için 750 bin TL'yi gözden çıkardı

Setten kalan zamanını doğayla iç içe geçiren ve kamp hayatını çok seven Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde son model bir karavan aldı. Sık sık eşi Başak Dizer ve dostlarıyla kamp yapan Tatlıtuğ'un, yeni karavanı için ödediği para dudak uçuklattı.

Görüntüsüyle askeri bir aracı andıran karavanda; hareket halindeyken motordan aldığı güçle şarj olan bataryanın, araç kamp moduna geçtiğinde ise güneş paneli üzerinden şarj olma özelliği bulunuyor.

750 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 36 yaşındaki oyuncu, son model karavan için 750 bin TL'yi gözden çıkardı.

Çağatay Ulusoy gibi dostlarıyla sık sık kamp yapan Tatlıtuğ'un, son model Range Rover ve Chevrolet gibi birkaç tane daha arazi aracı bulunuyor. Eşi Başak Dizer ile kamp planı yapan yakışıklı oyuncu, kamyon sınıfına giren araç için C ehliyeti alacak.

<p>Yaban mersinli smoothie tarifi merak ediliyor. Özellikle virüs sürecinde bağışıklığı güçlendiren

Şifa deposu: Yaban mersinli smoothie tarifi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Defineciler 5 bin yıllık tarihi talan etti! 'Osmanlılara, Selçuklulara ve Karakoyunlulara ait çok sayıda mezar vardı'

Manisa'da baraj gölündeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.