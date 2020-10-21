Kıvanç Tatlıtuğ Bir Denizaltı Hikayesi ile geliyor

Son olarak ekranlara Show TV’de yayınlanan Çarpışma dizisiyle gelen Kıvanç Tatlıtuğ çok ilginç bir hikayede yer alacak. Hayranları onu yeni bir dizide görmek için heyecanla beklerken Kıvanç Tatlıtuğ’un tercihi çok farklı oldu. Oyuncu, Netflix için çekilecek olan bir bilim-kurgu dizisinde oynayacağı ile ilgili haberlerle gündemde.

Tolga Karaçelik’in yönetmenliğini yapacağı dizinin sağlam bir senarist kadrosu da var. Aksiyon ve macerası bol bir dizi olacak ve isminin de Bir Denizaltı Hikayesi olduğu ifade edilmekte.

Gazeteci Birsen Altuntaş, diziyle ilgili verdiği kulis bilgisinde Jason George önderliğindeki senaryo ekibinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı yer alıyor.

İşte Birsen Altuntaş’ın paylaşımı: