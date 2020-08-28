Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftine ölüm tehdidi! Yeniden savcılığa koştular

Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin başı yine Sinan Altıntaş isimli kişiyle dertte! Geçtiğimiz günlerde Altıntaş'ın kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirtip bir ay süreyle korunma kararı aldıran çift, yeniden savcılığa başvurdu. Günaydın'ın haberine göre ikili, Altıntaş'ın sosyal medya hesaplarından kendilerini tehdit etmeye devam ettiğini ileri sürdü.

KORKUTAN MESAJLAR

İddiaya göre Altıntaş, sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'a, "Cezaevine gireceksin, orada sana neler yapıyorlar bir bak", Başak Tatlıtuğ'a ise "Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım" şeklinde mesajlar attı. Ünlü çiftin tedavi altına alınmasını istediği Altıntaş hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.