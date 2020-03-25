Kıvanç-Başak Tatlıtuğ orman evinde karantinada!

Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemizde de giderek yayılırken bakanlık “evde kal” çağrıları yapmaya başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz’da, orman içinde bulunan evlerine kapandı.

YALNIZCA TELEFON

Yaklaşık 2 haftadır evden dışarı çıkmayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ, dış dünyayla ilişkilerini kesti. Eve kimseyi kabul etmeyen çift, yakınlarıyla yalnızca telefon görüşmesi yapıyor. Doğa aşığı olan ve hayvanları çok seven ikili günlerini köpekleriyle ilgilenerek ve film izleyerek geçiriyor.