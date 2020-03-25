Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,3908
  • 6,9255
  • 318.91
  • 91180.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kıvanç-Başak Tatlıtuğ orman evinde karantinada!

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ orman evinde karantinada!

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ orman evinde karantinada!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasının ardından eşi Başak Tatlıtuğ'la birlikte Kemerburgaz'daki evine kapandı. Çiftin, yaklaşık 2 haftadır orman içindeki kütük evden dışarı adım atmadığı öğrenildi.

Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemizde de giderek yayılırken bakanlık “evde kal” çağrıları yapmaya başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz’da, orman içinde bulunan evlerine kapandı.

YALNIZCA TELEFON

Yaklaşık 2 haftadır evden dışarı çıkmayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ, dış dünyayla ilişkilerini kesti. Eve kimseyi kabul etmeyen çift, yakınlarıyla yalnızca telefon görüşmesi yapıyor. Doğa aşığı olan ve hayvanları çok seven ikili günlerini köpekleriyle ilgilenerek ve film izleyerek geçiriyor.


135 Yıllık ses kaydı... Duha Suresi

135 Yıllık ses kaydı... Duha Suresi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Osmanlı'nın ilk karantina merkezlerinden biri Tuzla'da kuruldu

Corona virüs salgını ne zaman bitecek? İşte uzmanların görüşü