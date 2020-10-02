02 Ekim 2020 Cuma 13:24 | Son Güncelleme:
Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çiftini üzen haber
Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, Sinan Altıntaş adlı şahsın tehditlerine devam ederek koruma kararına aykırı davrandığını iddia ederek zorlama hapis talebinde bulundu. Ancak mahkeme, somut delilin bulunmadığını belirterek hapis talebini reddetti.
Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, Sinan Altıntaş adlı şahsı kendilerine tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla savcılığa şikayet etmiş ve bir ay koruma kararı aldırmıştı. Altıntaş'ın tehditlerine devam ederek koruma kararına aykırı davrandığını iddia eden çift, zorlama hapis talebinde bulundu. Günaydın'ın haberine göre mahkeme, tehdit mesajlarını Altıntaş'ın gönderdiğine ilişkin somut delilin bulunmadığını belirterek hapis talebini reddetti.