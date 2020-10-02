  • $7,748
  • 9,082
  • 474.865
  • 1147.16
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Ekim 2020 Cuma 13:24 | Son Güncelleme:

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çiftini üzen haber

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çiftini üzen haber

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, Sinan Altıntaş adlı şahsın tehditlerine devam ederek koruma kararına aykırı davrandığını iddia ederek zorlama hapis talebinde bulundu. Ancak mahkeme, somut delilin bulunmadığını belirterek hapis talebini reddetti.

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, Sinan Altıntaş adlı şahsı kendilerine tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla savcılığa şikayet etmiş ve bir ay koruma kararı aldırmıştı. Altıntaş'ın tehditlerine devam ederek koruma kararına aykırı davrandığını iddia eden çift, zorlama hapis talebinde bulundu. Günaydın'ın haberine göre mahkeme, tehdit mesajlarını Altıntaş'ın gönderdiğine ilişkin somut delilin bulunmadığını belirterek hapis talebini reddetti.

İran'da Türklerin yoğun olduğu Erdebil kentinde Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'a

İran'da Azerbaycan destek gösterileri sürüyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun 1. kısmı yarın açılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.