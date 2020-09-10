Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti tekrar savcılıkta: Sosyal medyada iftiraya maruz kalıyoruz!

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz günlerde Sinan A., isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuşlardı. Şikâyet sonrası genç adamın ünlü çiftin peşini bırakmaması sebebiyle birde Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmışlardı.

'İFTİRA ATTILAR ŞİKÂYETÇİYİZ'

Sinan A.'nın ünlü çiftin başına dert açması magazin gündemine bomba gibi düşmüş bu durum sosyal medya hesaplarına da yansımıştı. Instagram üzerinden magazin haberlerini paylaşan ve üzerine yorum yapan bir sayfada Kıvanç ve Başak çiftiyle ilgili haber yapan Günaydın'ın gazete sayfası paylaşılmış ve altına Başak Tatlıtuğ'un Sinan A. ile bir ilişkisi olduğu yazıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu yorumlar sonrası Başak Tatlıtuğ ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ savcılığa başvurarak Sinan A.'yı tanımadıklarını, söz konusu paylaşımlar nedeniyle itibarlarının zedelendiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.