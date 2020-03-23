Kitap kurdu ünlüler Burçin Terzioğlu, Sinem Kobal, Gizem Karaca, Aslı Enver, Sıla! Evde kal #gösterkitabını
Karantina günlüklerine her gün yeni bir aktivite ekleyen ünlüler bu kez kitap kurdu oldu. Yıldızlar, #gösterkitabını hashtagiyle okudukları eserleri yayımladı.
Ünlü isimler, karantina günlerini verimli geçirebilmek için her gün başka bir aktiviteyi takipçileriyle paylaşıyor. Kimi zaman mutfağa geçen kimi zaman ise resim yapan isimler, bu kez okudukları kitaplarını ‘gösterkitabını’ hashtagiyle yayımladı. Bol bol kitap okuyarak evde kalan sürelerini verimli geçirmeye çalışan yıldızlar, takipçilerinin de keyifli zaman geçirmesine ön ayak olmak istiyor.
Burçin Terzioğlu: Ahmet Hamdi Tanrıpar – Beş Şehir
Sinem Kobal: Oğuz Atay- Korkuyu Beklerken
Gizem Karaca: Leila Slimani – Perfect Nanny
Aslı Enver: Sherlock Holmes
Nur Fettahoğlu: Ece Temelkuran – Devir
Sıla: Ellas Canetti – Körleşme
Deniz Baysal: Maxime Chattam – Zamanın Efendisi eserlerini okuduklarını, evlerinden paylaştıkları fotoğraflarla gösterdi.