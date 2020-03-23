Kitap kurdu ünlüler Burçin Terzioğlu, Sinem Kobal, Gizem Karaca, Aslı Enver, Sıla! Evde kal #gösterkitabını

Ünlü isimler, karantina günlerini verimli geçirebilmek için her gün başka bir aktiviteyi takipçileriyle paylaşıyor. Kimi zaman mutfağa geçen kimi zaman ise resim yapan isimler, bu kez okudukları kitaplarını ‘gösterkitabını’ hashtagiyle yayımladı. Bol bol kitap okuyarak evde kalan sürelerini verimli geçirmeye çalışan yıldızlar, takipçilerinin de keyifli zaman geçirmesine ön ayak olmak istiyor.

Burçin Terzioğlu: Ahmet Hamdi Tanrıpar – Beş Şehir

Sinem Kobal: Oğuz Atay- Korkuyu Beklerken

Gizem Karaca: Leila Slimani – Perfect Nanny

Aslı Enver: Sherlock Holmes

Nur Fettahoğlu: Ece Temelkuran – Devir

Sıla: Ellas Canetti – Körleşme

Deniz Baysal: Maxime Chattam – Zamanın Efendisi eserlerini okuduklarını, evlerinden paylaştıkları fotoğraflarla gösterdi.