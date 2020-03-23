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  3. Kitap kurdu ünlüler Burçin Terzioğlu, Sinem Kobal, Gizem Karaca, Aslı Enver, Sıla! Evde kal #gösterkitabını

Kitap kurdu ünlüler Burçin Terzioğlu, Sinem Kobal, Gizem Karaca, Aslı Enver, Sıla! Evde kal #gösterkitabını

Kitap kurdu ünlüler Burçin Terzioğlu, Sinem Kobal, Gizem Karaca, Aslı Enver, Sıla! Evde kal #gösterkitabını

Karantina günlüklerine her gün yeni bir aktivite ekleyen ünlüler bu kez kitap kurdu oldu. Yıldızlar, #gösterkitabını hashtagiyle okudukları eserleri yayımladı.

Ünlü isimler, karantina günlerini verimli geçirebilmek için her gün başka bir aktiviteyi takipçileriyle paylaşıyor. Kimi zaman mutfağa geçen kimi zaman ise resim yapan isimler, bu kez okudukları kitaplarını ‘gösterkitabını’ hashtagiyle yayımladı. Bol bol kitap okuyarak evde kalan sürelerini verimli geçirmeye çalışan yıldızlar, takipçilerinin de keyifli zaman geçirmesine ön ayak olmak istiyor. 

Burçin Terzioğlu: Ahmet Hamdi Tanrıpar – Beş Şehir 

Sinem Kobal: Oğuz Atay- Korkuyu Beklerken 

Gizem Karaca: Leila Slimani – Perfect Nanny 

Aslı Enver: Sherlock Holmes 

Nur Fettahoğlu: Ece Temelkuran – Devir 

Sıla: Ellas Canetti – Körleşme 

Deniz Baysal: Maxime Chattam – Zamanın Efendisi eserlerini okuduklarını, evlerinden paylaştıkları fotoğraflarla gösterdi.    


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