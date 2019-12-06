Kısmetse Olur'da tanışıp evlenen Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç boşandı!
'Kısmetse Olur' adlı evlilik programıyla tanınan Nur Erkoç, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.
2016 yılında, aynı yarışmadaki damat adaylarından Batuhan Cimilli ile nikah masasına oturan Nur Erkoç, boşandıklarını açıkladı.
İşte Nur Erkoç'un açıklamalarından satır başları...
* Anlaşmalı olarak boşandık. 2,5-3 ay oluyor evliliğimiz biteli. Batuhan ile dostluk aşamasındayız.
* Önce evleri ayırdık. Git gelli bir süreç geçirdik. sonrasında olmayacağına karar verdik.
* Hala birbirimize verdiğimiz değer devam ediyor. Ortada bir de çocuğumuz olduğu için anlaşmak durumundayız.
* Elimizden geldiğinde Asel için bir araya geliyoruz. Kepçe kulak ameliyatı oldum. Ameliyat sırasında Batuhan'ın yanımda olması çok ince bir davranıştı.
* Biz kendi aramızda çözemediğimiz bazı sıkıntılar vardı. Olmayacağını düşündük. Bunun ihanet ile alakası yok. Birbirimizle anlaşamamaya başladık. Karar verdik, anlaşmalı olarak bitirdik.