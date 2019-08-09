Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşanıyor

Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli, bir döneme damga vuran 'Kısmetse Olur' adlı evlilik programında tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. 2016 yılında evlenen çiftin Temmuz 2017'de Aselhan isminde bir kızları olmuştu. Ancak ünlü çifte nazar değdi. Nur Erkoç'un, avukatına talimat vererek boşanma davası açtığı iddia edildi.

"BURADA BİTİRMEK LAZIM"

Batuhan Cimilli ise bu hamlenin ardından dün sosyal medya hesabından Nur Erkoç'la olan kareleri kaldırdı ve eşini takipten çıkardı. Ayrıca Cimilli, Instagram hesabının hikaye bölümünden "Mağdur olmak kolay değil, zor. Sadece mağduriyetim artmasın diye önlem alacağım. Sadece gerçeklerle yapacağım bunu. Burada yaşandı her şey. Burada bitirmek lazım. Bunları bilmeye hakkınız var" mesajını paylaştı.

Cimilli'nin bu hamleleri iddiaları güçlendirdi.