Kısmetse Olur Boğaçhan kimdir? Lezzet Düşkünleri Boğaçhan Şef kimdir, kaç yaşında?

Lezzet Düşkünleri Boğaçhan Şef kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarında başlayan Lezzet Düşkünleri programında hem profesyoneller hem de profesyonel olmayanlar bir arada yarışacak. Bugün ilk menüyü yapacak olan isim Boğaçhan Şef'in kim olduğu merak konusu oldu. Daha önce Kısmetse Olur programından da tanıdığımız Boğaçhan hakkında merak edilenler haberimizde..

BOĞAÇHAN ŞEF KİMDİR?

Kısmetse Olur programına katılan Boğaçhan Tuzcu, 1991 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Karslı olan ancak yaşamını Marmaris’te sürdüren damat adayı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

Bir butik ve fitness salonu olan Boğaçhan Tuzcu, ayrıca aşçılık eğitimi aldı. Boğaçhan Tuzcu, ikizler burcu.