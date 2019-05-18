Kırmızı şıklık

72. Cannes Film Festivali, dünyaca ünlü isimleri Fransa’da ağırlamaya devam ediyor. 10 gün sürecek olan etkinliğin üçüncü gününde Penelope Cruze, Eva Longoria ve Bella Hadid gibi çok sayıda ünlü yıldız kırmızı halıda şıklıklarıyla yarış halinde olurken Türk oyuncu Meryem Uzerli de etkinlikte boy gösterdi. Festivalin açılışında taşlı bir kıyafet tercih eden Meryem Uzerli, Rocketman filminin galası için giydiği kırmızı kıyafetle yabancı basının ilgi odağı oldu. Toplam 4 binden fazla gazetecinin ve 90 ülkeden 2 binden fazla medya kuruluşunun akredite olduğu 12 gün sürecek festival için Cannes’a yaklaşık 200 bin ziyaretçi bekleniyor. Festivalin bütçesi ise 20 milyon euro civarında.

Türkiye'yi temsil ediyor

Yönetmen Ömer Sarıkaya, iki filmiyle festivalde yer alacak. 'Sessiz Çığlık' ve 'İslamofobi' projeleriyle etkinliğe katılan Sarıkaya, "Benim yapmış olduğum filmlerde amacım güzel ülkemi tanıtmak. İki filmim ile Cannes Film Festivali’ne Türkiye’yi temsil etmek için katılıyorum" dedi.

Altın Palmiye için yarışıyor

Türkiye, Fransa, Almanya ve Kanada’nın ortak yapımı ‘Burası Cennet Olmalı’ filmi festivalde yarışacak. Filmin başrolünde aynı zamanda projenin yönetmen koltuğuna oturan Filistinli Elia Suleiman yer alıyor. Yapım, 21 filmle aynı kategoride yarışacak.