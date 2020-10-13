Kırmızı Oda'ya Tolga Güleç konuk olacak!

Cuma akşamlarının sevilen ve ilgi ile izlenen dizisi Kırmızı Oda oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicisini etkilemeyi başarıyor. tv100’de Birsen Altuntaş’ın haberine göre Tolga Güleç de diziye konuk oyuncu olarak katılacak. Fedakar bir baba rolüyle izleyeceğimiz oyuncunun performansı da heyecanla bekleniyor.

Tolga Güleç, en son Kanal D’de yayınlanan Leke dizisinde başrolde yer almıştı. Oyuncu daha önce de; Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adını Kalbime Yazdım, Hayat Ağacı, Poyraz Karayel, Fazilet Hanım ve Kızları, Yüzleşme, Leke isimli dizilerde rol almıştı.

Reytingleriyle Cuma akşamının zirvesinde yer alan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümleri de heyecanla bekleniyor.