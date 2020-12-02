Kırmızı Oda'ya sürpriz transfer! Burcu Biricik de dahil oldu

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda'ya bomba bir ünlü isim daha konuk oldu. Binnur Kaya'nın başrolünü paylaştığı efsane diziye Burcu Biricik konuk oldu. Hayat hikayesiyle şaşırtan Burcu Biricik, cuma günü Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde boy gösterecek.

BURCU BİRİCİK KAÇ BÖLÜM OYNAYACAK?

Biricik'in dizide kaç bölüm rol alacağı ise henüz net değil. Burcu Biricik'in Kırmızı Oda'da yer alması hayranlarını heyecanlandırdı. Kırmızı Oda'nın son fragmanı da yayımlandı.



Reyting rekorları kıran diziye Melisa Sözen'in hayat verdiği Alya karakteri veda etmişti.

PEKİ BURCU BİRİCİK KİMDİR?

4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı’da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve Akdeniz Kraliçesi olarak seçilmiştir.

Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminin yönetmenliğini yaptı. Burcu Biricik, 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlendi.

Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Dila karakterine hayat verdi.