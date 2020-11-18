Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı’nın kadroda yer aldığı dizide ayrıca konuk oyuncular da hikayleri ile diziye dahil oluyorlar. Sürpriz isimler bu hafta da izleyicilere etkili hikayeler sergileyecek. Bu hafta Kırmızı Oda'ya sürpriz isimler hikayeleri ile damga vuracak...

Sema Keçik, Serhat Nalbantoğlu, Nazan Diper, Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Semra Dinçer ve Melisa Sözen bu bölümde yer alan konuk oyuncular olarak dikkatleri çekecek.

‘Kırmızı Oda’nın 12. yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul’daki köşke vardığında Rıza’nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet’ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım’a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye’nin kapısını çalar.

Alya’ya (Melisa Sözen) sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya’nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım’la paylaşır. Aydın, Doktor Hanım’la önemli bir konuda telefon görüşmesi yaparken; Doktor Ayşe’nin Doktor Deniz’e karşı hisleri derinleşir.



