Kırmızı Oda'nın yeni rakibi belli oldu! Diriliş Ertuğrul'un ünlü ismi kadroda

Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen gerçek yaşam hikayeleri ile büyük merak uyandıran TV8'in en başarılı yapımlarından olan Kırmızı Oda dizisine rakip geliyor. Kısa bir sürede 'Ekranlarda ben de varım' diyerek reytingleri alt üst eden Kırmızı Oda dizisinin rakibi belli oldu.



Acun Ilıcalı'nın Exxen'i kurmasının ardından Gain de Ocak ayı sonunda yayın hayatına başlayacağını duyurmuştu. Gain'de yayınlanacak olan Terapist dizisi şimdiden büyük merak uyandırdı. Her hafta yeni yüzlerin dahil olduğu ve hayatlarının içine çektiği Kırmızı Oda'nın rakibi Terapist dizisine Diriliş Ertuğrul'un başarılı isimlerinden biri dahil oldu.

TRT1'de yayınlanarak tüm dünyada izlenen Diriliş Ertuğrul'un Vasilyus'u Çağdaş Onur Öztürk Terapist dizi kadrosuna dahil oldu. Yönetmen koltuğunda Zeynep Dadak'ın oturduğu Terapist dizisi oyuncu kadrosunda Muhammet Uzuner, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Murat Kılıç, Çağdaş Onur Öztürk ve Zeynep Çamçı yer alıyor.