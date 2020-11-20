Kırmızı Oda'nın Süreyya'sı Cemre Melis Çınar'ın hikayesinde sona geliniyor

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Kırmızı Oda'da heyecanlı hikayeler izleyicileri ekrana kilitliyor. Melisa Sözen’in canlandırdığı ve izleyicileri derinden etkileyen Alya karakterinin annesi olan Sürreyya, İstanbullu Gelin dizisinde Aslı Enver’in de canlandırdığı karakter aslında. Yani Alya, İstanbullu Gelin’de Yaz olarak ifade edilen karaktere denk geliyor.

Cemre Melis Çınar da bir süredir Kırmızı Oda dizisinde Süreyya olarak izleyicilerin karşısına çıtkı. Alya’nın psikolojik sorunlarının annesinden geldiğini çok iyi bir oyunculukla sergileyen Çınar, artık diziye veda vaktinin yaklaştığını söyledi.

Genç oyuncu, sokakta magazin kameralarına yakalandı ve dizinin çekimlerinin koronavirüs önlemleri çerçevesinde yoğun ve dikkatli şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Çınar, “Artık benim hikayem zaten sona yaklaştı, sona geldi ama çok güzel yorumlar aldım. Çok keyifli bir süreçti benim için” diye konuştu.

Bu rolü kendisi için büyük bir şans olarak gören genç oyuncu, başarılı bir performans da sergiledi ve sosyal medyada hayranlarından çok olumlu yorumlar da aldı.