Kırmızı Oda'nın Nesrin'i Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir aslen nereli ve kaç yaşında?

İzleyicileri derinden etkileyen Kırmızı Oda dizisi konusu ve başarılı kadrosuyla ekran başındakilerin beğenisini kazandı. Hande Doğandemir de dizinin en beğenilen isimleri arasındaki yerini aldı. Dizide Nesrin karakterini canlandıran Hande Doğandemir Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı, Bana Masal Anlatma ve Nuh Tepesi gibi yapımlarda rol aldı. İşte Hande Doğandemir hakkında merak edilenler...



HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hande Doğandemir 22 Kasım 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunu olan Hande Doğandemir İletişim sosyolojisi üzerinde çalışmıştır. Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gören Doğandemir, üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okudu. Televizyon ve İletişim Sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başladı ve kamera arkasında çalıştıktan sonra oyunculuğa başladı. Oyunculukla birlikte TRT'de sunuculuk yaptı.

2011'den itibaren oyunculukla eş zamanlı 20 dakikalık Hatırlar mısınız? adlı arşiv programının kamera arkasıyla birlikte TRT Okul'da iki yıl sunuculuk yapmıştır.

Sinema kariyerindeki ilk filmi, Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma adlı filminde başrol olarak Ayperi karakterini canlandırdı. Aylin Zoi'nin "Mecaz" adlı müzik klibinde oynadı. 2015 yılında Kerem Deren' inyazdığı başrolünü oynadığı Racon Ailem İçin adlı dizide Yağmur karakteri canlandıdırdı.

Nejat İşler ile Browni intense reklamında vamp kadını canlandırdıktan sonra dikkat çekmiş.Ardından katıldığı Onur Ünlü'nün yönettiği Şubat dizisinde geleceği düşünceleri gören lunapark sahibinin kızı Elem karakteriyle birlikte eşzamanlı konuk oyuncu olarak tek bölümlük Leyla ile Mecnun dizisinde hiç konuşmadan insanlara gülen Şans karakteri ve sunmaya devam ettiği "Hatırlar Mısınız?" programıyla akıllarda yer edinmiş. Hemen peşinden Güneşi Beklerken dizisinde liseli atletizm sporcusu Zeynep rolüyle başrolde oynayarak tanınmıştır. Lipton şans öpücüğü reklamlarında Güneşi Beklerken dizisinde baş rolü paylaştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile marka yüzü oldu.

2011-2012 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Sen de Gitme dizisinde iki sezon acil doktoru Aslı karakterini canlandırmıştır. Dizinin 2.sezonu ile birlikte eşzamanlı olarak TRT Okul'da "Hatırlar Mısınız?" programını sunmaya başladı.

Ardından aynı sezon "İbret ailem" adlı yaz dizisinde albenili ipek karakteriyle absürt-komedi oynadı. Konuk oyuncu olarak tek bölümlük Vanlı depremzedeyi oynadığı Böyle Bitmesin dizisi hariç bir süre sadece sunuculuk yaptı.

Kamera arkasında gelen tekliflerle başrollerini oynadığı kısa süreli Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle oyunculuğa adım atmış. Sonrasında 2010'da kamera arkasında çalışmaya devam ederken Altan Gördüm ve Vahide Perçin'den Akademi 35 buçuktan oyunculuk eğitimi aldı. Atasay doğum günü kutlama reklamında oynamış ve Avon Dergisi'nin 2010 Haziran ayının "Yüz Güzeli" seçilmiştir.

İletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırlarken bir yapım şirketinde stajerlik yapan sosyolog Hande Doğandemir çeşitli yapım ve rejilerde çalıştı.Kamera arkasında editör yardımcısı olarak en son program içeriği hazırladı.

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