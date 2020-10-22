Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya'dan bir sürpriz daha var!

Evrim Alasya’nın başarılı performansı ekran başındaki herkesi etkilemeyi başardı. Alasya, bu başarılı çıkışının ardından yeni sezonun iddialı yapımlarından Şahmeran’dan teklif aldı ve kabul ederek, yeni rotasını belirledi.

Erkan Birgören’in hikayesini yazdığı dizide Ferda karakterine hayat verecek olan Evrim Alasya usta isimlerle aynı sette olacak. Perihan karakterinde Demet Akbağ, Aras olarak Yusuf Çim, Fikret rolünde ise Bekir Aksoy yer alacak. Ayrıca Müge Su Şahin, Merve karakterini canlandıracak. İpek rolünde ise Esila Umut yer alacak.

Evrim Alasya’nın Kırmızı Oda dizisindeki rol arkadaşlarından Taha Baran Özbek de Şahmeran dizisinin ekibinde yer alıyor. Özbek, Kırmızı Oda’da Necdet olarak ekranda yer almıştı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgilerle dizi hakkında detaylar da belli olmaya başladı. İrfan Şahin’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmeni Gökçen Usta oldu.