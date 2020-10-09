Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya Şahmeran dizisinin kadrosunda!

İrfan Şahin’in patronu olduğu 1441 Productions imzalı dizinin hazırlıkları devam ederken yaşanan bir başka gelişme ise herkesi şaşırttı. Zira Deniz Çakır ile anılan dizide onun isminin yeni kadroda yer almaması şoke etti. Hikayesini Erkan Birgören’in yazdığı dizi için Deniz Çakır ile anlaşıldığı bir kaç ay önce gündeme gelmişti.

Hilal Saral’ın bıraktığı koltuğa Gökçen Usta oturacak. İddialı bir proje olan dizinin kanalı ile ilgili net bir bilgi yok ama oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabından verdiği kulis bilgisine göre dizide yer alan oyuncular arasında Evrim Alasya, Demet Akbağ, Yusuf Çim ve Bekir Aksoy’un adı geçiyor.

Evrim Alasya şu sıralar tv8’de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde herkesi hikayesiyle şaşkına çeviren Meliha karakterini canlandırıyor. Şahmeran dizi ile ilgili gelişme sonrasında anlaşılıyor ki Evrim Alasya’nın Kırmızı Oda dizisindeki hikayesi kısa bir süre sonra sona erecek.

Bir süredir ekranda yer almayan, geçtiğimiz günlerde Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olan Demet Akbağ’ın yeni diziyle ekrana dönecek.