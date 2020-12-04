Kırmızı Oda'nın Esra'sı Elif Ceren Balıkçı kimdir, kaç yaşında? Elif Ceren Balıkçı evli mi, nereli?

Kırmızı Oda dizisinin yeni oyuncusu Elif Ceren Balıkçı, Esra karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Hayatı ve kariyeri merak konusu olan Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı değişimiyle sosyal medyayı salladı. Ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanıdığımız ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başlayan Elif Ceren Balıkçı yok böyle değişimi dedirtti. Genç oyuncu şimdi sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliği ile ilgi odağı oldu. Peki Kırmızı Oda'nın Esra'sı Elif Ceren Balıkçı kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?



KIRMIZI ODA ESRA KİMDİR?

Ekran karşısına ilk başta Kayıp Prenses dizisiyle çıkmıştı. TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Esra karakterine Elif Ceren Balıkçı hayat veriyor.

4 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ekranlara gelen Kırmızı Oda’nın yeni bölüm fragmanında Burcu Biricik, Sevinç Erbulak ve Elif Ceren Balıkçı da yer alıyor.

Doktor Hanım; Rıza’nın şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit’i kaybettiği günü anlatan Selvi’nin acısına ortak oluyor. Berna (Sevinç Erbulak) ise eşiyle boşanmasının ardından kızı Esra’da (Elif Ceren Balıkçı) görülen yeme bozukluklarından dolayı Doktor Deniz’in kapısını çalıyor. Aynur, oğlu Bayram’ı sevdiği kızdan vazgeçirmek adına Doktor Hanım’ın kapısını çalıyor.

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

Bez Bebek dizisindeki performansıyla birçok izleyicinin tanıdığı ve küçük yaşta büyük bir şöhrete ulaşan Elif Ceren Balıkçı, 9 Nisan 1999’da Avusturya’da doğdu. İlk başta Kayıp Prenses adındaki dizide ekran karşısına çıkan Elif Ceren Balıkçı, Sonsuz Bir Aşk, Bez Bebek, Merhamet, Karışık Kaset, Bana Artık Hicran De, Göç Zamanı, Öğretmen, Madalyon, Kırgın Çiçekler ve Zil Çalınca gibi projelerde yer aldı.

Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle oldukça beğenilen Elif Ceren Balıkçı, aynı anda Öğretmen dizisindeki hayat verdiği Mevsim karakteriyle de ilgi odağı oldu.

Annesi Gülay Balıkçı’yı 2019’da kaybeden Elif Ceren Balıkçı, o dönem sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekildiği fotoğrafını paylaşarak, “Benim canım ciğerim birtanem meleğim, sen nasıl bırakıp gittin bizi, nasıl beni bıraktın, ben sensiz yapamam ki, benim kanadım kırıldı benim nefesim kesildi hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum” sözleriyle, herkesi derinden etkilemişti.

Ekranlarda çocuk yaşta seyirciyle buluşan Elif Ceren Balıkçı, büyüdükçe gençlik dizilerinde rol almaya başladı.

ELİF CEREN BALIKÇI'NIN SON HÂLİ

Değişimiyle ağızları açık bırakan Elif Ceren Balıkçı, Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Instagram'da oldukça aktif olduğu görünen Elif Ceren Balıkçı'nın yeni tarzı, güzel oyuncuyu adeta tanınmaz hâle getirdi.

ELİF CEREN BAKIRCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014 – Bana Artık Hicran De

2015 – Göç Zamanı

2012 – Dedemin Dolabı

2013 – Merhamet

2012 – Zil Çalınca Avı

2012 – Merhaba Hayat

2010 – Bez Bebek

2011 – Su’dan Sebepler

2008 – Kayıp Prenses

2009 – Kayıp Madalyon