Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'nın yeni bir projesi daha var!

Kırmızı Oda ile büyk yankı uyandıran Binnur Kaya’nın yeni bir projesi daha var. Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran gibi usta isimlerden oluşan kadrosuyla ‘Vahşet Tanrısı’ hem 15 Ekim’de hem de 29 Ekim’de DasDas’ta seyirciyle buluşacak.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya, 19 Nisan 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığlı'dır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Okul döneminde çeşitli tiyatrolarda oynamaya başlayan Kaya, eğitiminin ardından İstanbul'a taşındı.

Bakırköy Tiyatro'sunda çalışmaya başladıktan bir süre sonra, bir arkadaşının önerisiyle Hülya Avşar Show'da Asiye karakterini canlandırmaya başladı. İlk defa Kaynanalar dizisi ile sektöre giriş yapan Kaya, başarılı performansıyla dikkatleri çekti. BKM oyuncu kadrosuna katılan Binnur Kaya, “Dış Kapının Mandalları”, “Çarli”, “Baba Evi”, “İnşaat” “Yabancı Damat”, “Babam ve Oğlum”, “Vavien”, “Küçük Kıyamet”, “Avrupa Yakası”, “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Berrin karakterine hayat verdi. Binnur Kaya şimdilerde ise Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterine hayat veriyor.